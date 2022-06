Un altro temporale a Milano: pioggia e raffiche di vento, mezzi deviati

Un altro temporale a Milano. Dopo le precipitazioni di giovedì 23 giugno, nel pomeriggio di venerdì 24 in città piove di nuovo. Un evento più che mai positivo visto l'allarme di grave siccità che riguarda la Lombardia.

Nel pomeriggio le precipitazioni e le raffiche di vento hanno interessato soprattutto la zona est della città, hinterland compresa, a partire dalle 16 circa. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in diversi punti della città, per mettere in sicurezza alberi e piante caduti e porzioni di tettoie pericolanti.

La protezione civile aveva lanciato un'allerta gialla, corrispondente a 'rischio ordinario', già per giovedì. Secondo la previsione del centro funzionale di monitoraggio dei rischi lombardo, i temporali dovrebbero scatenarsi fino a venerdì sera. "L'instabilità e la possibilità di temporali torneranno a intensificarsi", si leggeva in una nota di Palazzo Marino a proposito della giornata di venerdì 24 giugno. Sempre il comune segnalava poi che il centro operativo della protezione civile meneghina è attivo per monitorare e coordinare eventuali interventi.

Mezzi deviati

A causa del temporale sono stati deviati alcuni mezzi di superficie. "Il nostro pronto intervento sta riparando alcuni tratti di rete area danneggiata dal maltempo - ha twittato Atm -. Abbiamo dovuto deviare diverse linee: trovate l’elenco e gli aggiornamenti in tempo reale sulla nostra app". Di seguito la lista dei mezzi deviati riportato nell'applicazione.