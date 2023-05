Confermati forti temporali: allerta meteo a Milano

Dalle 14 di mercoledì 24 maggio è in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

"Per mercoledì 24 maggio, attese precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporali sparsi sul comparto alpino e prealpino già nel corso della mattinata, mentre saranno assenti nella prima parte della giornata in pianura - hanno puntualizzato i meteorologi -. Dal pomeriggio le precipitazioni si estenderanno anche alla fascia pedemontana e di alta pianura, in ulteriore estensione anche al resto della regione tra il tardo pomeriggio e la sera. I fenomeni più intensi, a carattere temporalesco diffuso si verificheranno con maggior probabilità nella seconda parte della giornata e in particolare dal tardo pomeriggio e sera. Previsti rinforzi di vento nel pomeriggio in concomitanza con gli eventi temporaleschi".

"A Milano mercoledì 24 maggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 10 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24 gradi, la minima di 16 gradi, lo zero termico si attesterà a 3064 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest", confermano da 3BMeteo.it.