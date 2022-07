Maltempo a Milano: pioggia e vento forte

Forti raffiche di vento e pioggia. Il maltempo arriva a Milano nella serata di lunedì 4 luglio, verso le 19.

Dalle 14 e fino alle 21 rimane in vigore l'allerta meteo gialla (rischio ordinario) lanciata dalla protezione civile lombarda. Purtroppo, nonostante le precipitazioni previste, la pioggia di oggi non sarà comunque affatto risolutiva sul fronte siccità. Normalmente, infatti, nei primi 6 mesi dell'anno si registrano precipitazioni per circa 600 mm, mentre quest'anno, secondo i dati delle centraline del centro meteorologico lombardo, sono ferme ad appena 120mm.

Rischio temporali

L'alert della protezione civile diramato nel pomeriggio riguarda sia il rischio temporali sia quello idrogeologico. Come di consueto, il Centro operativo comunale rimane attivo per coordinare eventuali interventi.

Le previsioni

"Per la seconda parte della giornata di oggi, lunedì 4 luglio, persistono condizioni instabili associate ad una saccatura centrata sulla Scandinavia - si legge nella nota diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Le precipitazioni, a carattere temporalesco da sparse a diffuse, interesseranno nel corso del pomeriggio la fascia alpina e prealpina e piu? marcatamente la parte centro-orientale, quindi nel corso della serata andranno incontro ad attenuazione e parziale esaurimento a partire dai settori occidentali".

"Nel pomeriggio, la perturbazione scendera? in latitudine e investira? anche buona parte della pianura, inizialmente i settori occidentali per poi spostarsi verso est nel tardo pomeriggio - hanno puntualizzato i meteorologi -. I fenomeni si intensificheranno con maggior probabilita? sulla parte centro-orientale, dove rovesci sparsi o temporali saranno possibili anche in serata. Nel tardo pomeriggio e in serata rinforzi di vento saranno possibili ovunque in concomitanza con gli eventi temporaleschi, piu? estesi e persistenti sui rilievi prealpini e fascia pedemontana centro-orientale, con possibili raffiche fino a circa 70 km/h".