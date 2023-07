Dopo il rischio esondazione, a Milano è di nuovo allerta meteo

Dopo una mattinata in cui la città ha scongiurato il rischio di allagamenti, a un passo dall'esondazione di Seveso e Lambro, c'è una nuova allerta meteo per altri possibili temporali previsti per il primo pomeriggio di giovedì 6 luglio. Negli ultimi due giorni in città è caduto lo stesso quantitativo di pioggia che in media cade in un mese (32 mm il 5 luglio e 28 mm il 6 luglio, a fronte di 66,8 mm di precipitazioni medie dell'intero mese di luglio).

La protezione civile lombarda ha emanato un avviso 'giallo', equivalente a rischio ordinario, pari a due su quattro. Come di consueto, il Centro operativo comunale (Coc) sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni

Dopo le precipitazioni di questi ultimi giorni, con violente grandinate e bombe d'acqua, è previsto ancora qualche temporale. Ma poi a Milano arriverà il grande caldo, con temperature fino a 34°C. Queste le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo.

Le piogge dovrebbero finire con la notte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio. Poi tornerà il sole, che splenderà nel week-end e produrrà picchi di caldo di 33-34°C domenica, che si innalzeranno ulteriormente nei giorni successivi. "Tra lunedì e martedì - ha detto Ferrara - è previsto l'apice dell'ondata di caldo africana". Il maltempo, poi, potrebbe fare ritorno mercoledì.