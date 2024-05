Allerta meteo a Milano, pioggia forte e rischio allagamenti: la situazione in diretta

I meteorologi avevano previsto pioggia forte sopra la Madonnina e il copione è stato rispettato. Milano si è svegliata sotto forti rovesci, ma per il momento la situazione desta meno preoccupazioni del previsto.

“Alle 6.30 non risultano particolari criticità - ha fatto sapere l’assessore alla sicurezza di palazzo Marino, Marco Granelli -. Nella notte costanti piogge in città e a nord, ma di bassa e media intensità. Seveso costante con livelli intorno al metro a Niguarda grazie al lavoro del canale scolmatore di Palazzolo costantemente attivo”. Per il momento la vasca di laminazione di Bresso, svuotata nei giorni scorsi, non è stata utilizzata. Il livello del Lambro in via Feltre a Milano è fisso a 2,15 metri, elevato ma non a livello esondazione. Gli occhi di protezione civile e vigili del fuoco sono comunque puntati sul corso d’acqua: “Al quartiere Pontelambro monitoraggio costante costante da parte di protezione civile e per ora nessun allagamento, comunque pronte per intervenire idrovore e motopompe”, ha fatto presente Granelli.

Tutti i sottopassi della città sono aperti, mentre è in corso un intervento in corso in piazza Perucchetti per rami su rete ATM, ma nessun altro problema per ora. Scuole aperte. “Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti - ha concluso Granelli -. Monitoraggio radar in corso per verificare l'eventuale intensificazione dei fenomeni”.

La situazione, comunque, dovrebbe rientrare nel pomeriggio: dopo le precipitazioni del primo mattino le condizioni meteo dovrebbero migliorare. Con l’avvicinarsi della sera sono previste schiarite, anche se nella notte torneranno ad addensarsi le nuvole. Mercoledì si prevedono ancora piogge e temporali.