A Milano è iniziato il temporale largamente annunciato

Ampiamente annunciato: a Milano è arrivato il temporale. Se fino al tardo pomeriggio di martedì, in città la pioggia era solo comparsa timidamente qua e là, a partire dalle 21 le nuvole che fino a quel momento sovrastavano lo skyline meneghino minacciose hanno dato via al nubifragio. Pioggia abbondante prevista da tutti i gli esperti di meteo. Maltempo che stando alle ultime previsioni dovrebbe durare anche per la giornata di domani, mercoledì 15 maggio e quella di giovedì 16.

A Milano, come sempre in questi casi, si teme che i fiumi Lambro e Seveso possano esondare a causa delle forti precipitazioni. In particolare il Seveso già in serata ha raggiunto la "soglia d'attenzione". Per questo in città hanno subito predisposto l'attivazione del Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile: per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi e per coordinare gli eventuali interventi in città. Questo dopo che il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva emesso diversi avvisi di allerta: avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico, a partire dalle ore 21, e per rischio idraulico, a partire dalla mezzanotte. E l'allerta è anche per temporali (gialla, rischio ordinario) a partire dalle ore 18 sempre di martedì 14 maggio.

Il momento di maggiore intensità dovrebbe essere quello notturno. Anche se mercoledì mattina il temporale dovrebbe riprendere vigore. Durante l'allerta meteo Palazzo Marino invita i milanesi a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi, in prossimità dei sottopassi, sotto gli alberi e le impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie.