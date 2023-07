Altro violentissimo nubifragio nella notte a Milano: alberi caduti sulle case, danni ovunque

Una notte di paura. Milano continua a fare i conti con il maltempo, che ormai da ore sta colpendo la città. Verso le 4 sul capoluogo meneghino si è abbattuto un nuovo violentissimo nubifragio, con temporali, grandine e raffiche di vento spaventose andati avanti per un'ora circa. Sui social in tanti, tantissimi hanno parlato di "apocalisse", a testimonianza della violenza del maltempo.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, sono centinaia gli interventi in corso martedì mattina per alberi che sono caduti sulle case e sulle auto, per tetti scoperchiati dalla furia del vento e per allagamenti. Decine i rami e i tronchi che sono caduti in strada a Milano, bloccando la circolazione. In città è stato chiuso il Castello sforzesco dopo che le tegole sono state danneggiate dal vento. Crollo anche al nuovo centro sportivo Giuriati a Città Studi, dove ha ceduto parte del muro di cinta. "Il fortissimo temporale della notte ha causato danni anche al Parco dell’idroscalo, gestito dalla Città metropolitana di Milano. Per ragioni di sicurezza, si è deciso di chiudere l’intero Parco al pubblico, per tutta la giornata di oggi, così da consentire la messa in sicurezza e il ripristino dell’area. I cancelli, quindi, resteranno chiusi e l’accesso interdetto", ha fatto sapere palazzo Isimbardi.

Danni anche in tutti i comuni dell'hinterland. Una delle situazioni più delicate a Corbetta, dove è "saltata" tutta la copertura di un condominio. A Corsico verso le 4 pezzi di lamiera e di legno del tetto del condominio al civico 1 di piazza Libertà sono volati in strada colpendo le auto. Situazione identica al 28 di via 2 Giugno, dove il tetto è precipitato in strada.

A Cesano Boscone, in via Trieste, parti del tetto sono precipitate nel cortile della scuola materna e sempre a Cesate in via Monte Bianco si sono verificati cedimenti del tetto.

Video | Il violento nubifragio di questa notte

"Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia", ha scritto su Facebook l'assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli. "Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di vigili del fuoco e sistema protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì", ha concluso.

"Situazione molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano, interventi senza sosta ormai da qualche giorno. Con la tempesta di questa notte la situazione è diventata tragica", hanno spiegato dal comando provinciale dei vigili del fuoco. "Oltre 200 richieste di interventi dalle ore 4 in modo diffuso in tutta la città Metropolitana. Molto di questi interventi per caduta alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici". Dopo il disastro di lunedì, quindi, il capoluogo continua a raccogliere i cocci lasciati dietro di sé dalla furia del meteo, che già ieri aveva messo in ginocchio gran parte del Milanese.

Situazione delicatissima anche per i mezzi pubblici, con black out e cavi elettrici tranciati. "Il nubifragio della notte ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre gli alberi caduti e i detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee", si legge in una nota di Atm. Vengono segnalati ritardi e disagi per autobus e tram, mentre le linee metropolitane sono regolarmente in servizio.

"Il servizio ferroviario sta subendo modifiche, interruzioni e ritardi a causa dei danni subiti dall'infrastruttura in diverse aree della rete lombarda", ha segnalato Trenord. Che parla di "importanti ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso". Lunedì sera, quando già pioveva abbondantemente, circa 150 persone sono rimaste bloccate su un treno partito da Milano e diretto a Como poco prima della stazione di Monza a causa di alcuni rami sui binari. I passeggeri sono stati fatti passare dai binari, dopo che la polizia ha divelto le recinzioni, e "ospitati" in un punto di accoglienza della Croce rossa.

E la paura non è finita. Fino alle 14 di oggi, martedì 25 luglio, a Milano sarà infatti in vigore un'allerta meteo arancione - livello di pericolo tre su quattro - per temporali forti.

"Nella prima parte della giornata è previsto il transito della parte più attiva della perturbazione con precipitazioni diffuse su tutta la Regione, a prevalente carattere temporalesco. I temporali evolveranno progressivamente da Ovest verso Est e la probabilità di fenomeni di forte intensità risulterà massima fino al mattino", si legge nel bollettino della protezione civile regionale che ha diffuso l'allerta. "Tra il pomeriggio e la serata atteso generale miglioramento ad iniziare dai settori alpini e successivamente sulla pianura partendo da Ovest", le previsioni degli esperti.