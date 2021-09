Allerta meteo per forte temporale a Milano: monitoraggio su Seveso e Lambro

E' stata diramata un'allerta di colore giallo per la mattinata di giovedì 16 settembre per rischio ordinario meteorologico sul nodo idraulico di Milano, a causa dell'intensificarsi di correnti umide. Lo rende noto il centro di monitoraggio di Arpa Lombardia. I temporali forti sono previsti dalle nove di mattina, mentre l'allerta idrogeologico sui fiumi della città (Seveso e Lambro) parte da mezzogiorno.

Per questa ragione il Comune di Milano ha attivato, come di consueto, le squadre della protezione civile, di MM e della polizia locale in modo che possano intervenire in caso di bisogno. Secondo quanto si legge nella nota, i temporali sono iniziati nelle prime ore della notte su Alpi e Prealpi e dovrebbero interessare la pianura milanese nella mattinata di giovedì.

Le previsioni meteo

"L'attività temporalesca sarà accompagnata in particolare da precipitazioni intense e in qualche caso da grandine di dimensioni medio-piccole - hanno evidenziato gli esperti -. Sussiste ad oggi ancora una elevata incertezza riguardo le zone che saranno maggiormente interessate da attività convettiva, specialmente nella seconda fase tra il pomeriggio e la sera. Localmente saranno comunque possibili accumuli oltre i 30-50 mm/6 su tutta la fascia prealpina e di alta pianura, da confermare valori di pioggia cumulata anche più elevati per la possibilità di linee temporalesche semi-stazionarie".