Temporale, vento e freddo: la parentesi invernale a Milano

Nelle ultime ora a Milano la temperatura, dopo alcuni giorni particolarmente caldi, è tornata giù. La parentesi invernale di primavera porterà sulla città anche vento e un temporale. Lo rivelano gli esperti di 3b Meteo.

Le previsioni meteo a Milano

A Milano e in Lombardia i prossimi giorni saranno caratterizzati dalla presenza di correnti più fredde settentrionali. Giovedì sarà una giornata più nuvolosa e fresca con la possibilità per qualche breve piovasco nelle ore centrali del giorno. Tra venerdì e domenica torneranno condizioni perlopiù soleggiate con della lieve instabilità pomeridiana soprattutto a ridosso dei rilievi prealpini. Temperature sotto le medie del periodo con minime localmente anche sotto i 5°C e massime non oltre 15-17°C.

A Milano giovedì 18 aprile cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1432m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Giovedì la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle pedemontane-alte pianure nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio.

Schiarisce in serata; sulle Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; su Orobie e Alpi Retiche nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Prealpi orientali Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1100 metri.