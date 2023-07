Maltempo a Milano, pioggia, grandine e raffiche di vento

Le previsioni si sono rivelate corrette. L'ennesimo temporale porta a Milano e hinterland pioggia, violente raffiche di vento e grandine. Succede nel primo pomeriggio di lunedì 24 luglio, dopo le 13, quando il cielo diventa scuro in molte zone della città.

Tromba d'aria e grandine a nord ovest di Milano

Il Centro meteorologico lombardo aveva messo in guardia su possibili nuovi rovesci a partire da oggi, lunedì, e che potranno verificarsi per le successive 24 ore, quindi fino a martedì 25 luglio. I temporali si sono fatti sentire soprattutto nei comuni della zona nord ovest di Milano, da Legnano a Canegrate, passando per Parabiago, Busto Garolfo, Lainate e Pogliano Milanese. A Villa Cortese il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco ha soccorso un uomo rimasto intrappolato nel suo garage allagato.

"Un violentissimo temporale, accompagnato da grandine e tromba d'aria, si è abbattuto sul nostro territorio intorno alle 13.40 - ha scritto il comune di Canegrate -. Stiamo valutando i danni, ingenti, a edifici pubblici e privati. Invitiamo i cittadini a non uscire di casa se non per serissimi motivi, in quanto la circolazione è estremamente difficoltosa e sono possibili altri eventi simili nelle prossime ore. Sono in corso interventi della protezione civile, della polizia locale, del personale comunale e delle autorità sanitarie".

Alberi caduti e mezzi deviati in città

Intorno alle 14 tutte le squadre dei vigili del fuoco del comando di via Messina erano fuori per svolgere attività legate alle condizioni meteo avverse. Un centinaio, in tutto, le chiamate per alberi pericolanti, tetti scoperchiati e allagamenti. Non si registravano feriti. Ad accorrere anche alcune pattuglie della polizia locale: sei gli interventi in città per alberi caduti sulla carreggiata, con particolari criticità su viale Fulvio Testi. Bloccata anche la circolazione di diversi tram (qui tutti i mezzi deviati). Tra questi il tram 12, in direzione Roserio, per una pianta schiantata che ha danneggiato la linea aerea in via Palizzi, zona Certosa. La linea della metropolitana verde, la M2, è stata inoltre temporaneamente interrotta tra Cernusco e Vimodrone, tra le 14.30 e le 14.45 circa: per via del forte vento alcuni rami erano precipitati sui binari, rendendo impossibile il passaggio dei treni.

I danni del maltempo

A causa degli effetti del maltempo, già nella mattinata di venerdì 21 luglio i vigili del fuoco avevano effettuato oltre cento interventi tra Milano e hinterland facendo fronte ad allagamenti, tetti scoperchiati e piante precipitate sulle strade. Per fortuna nessuno era rimasto ferito, ma, in alcuni casi, i danni alle abitazioni erano stati importanti. Pesanti anche le conseguenze per le coltivazioni, tanto che la Coldiretti aveva stimato milioni di euro di danni e la Regione aveva annunciato di voler chiedere al governo lo stato di calamità.