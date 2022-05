Il grande caldo è agli sgoccioli: a Milano arriva un forte temporale

Manca poco alla fine di questa prima ondata di caldo. Letteralmente. Tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi, martedì 24 maggio, è atteso l'arrivo di un temporale sulle medio-alte pianure lombarde, e in modo più diffuso su tutta la fascia alpina e prealpina.

A Milano, più precisamente, è previsto un temporale forte tra le 18 e le 20, "con un successivo e veloce spostamento verso est e nord-est - ha puntualizzato Andrea Colombo, meteorologo di 3Bmeteo interpellato da MilanoToday - . C'è la possibilità di grandine e venti forti al transito del temporale".

Pioggia e vento, ma caleranno anche le temperature. "Avremo un apprezzabile calo della temperatura, dopo il clima caldo e afoso della giornata - ha puntualizzato l'esperto -. In serata attesi circa 17-18°C. Nuove piogge e qualche temporale giungeranno in medio-alta Lombardia tra la notte e il mattino di domani, con Milano probabilmente sfiorata da qualche veloce acquazzone intorno all'alba".

A Milano è sempre più emergenza siccità

Per il resto della settimana, invece, continuerà a splendere il sole su Milano e parte della Lombardia. Il beltempo, tuttavia, sta rendendo sempre più critica la situazione sul fronte della siccità. A certificarlo, semmai ce ne fosse ancora bisogno, sono stati i professionisti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) che nei giorni scorsi hanno pubblicato i dati meteo relativi al mese di aprile.

"Ad aprile a Milano sono caduti 23 mm di pioggia, un valore abbondantemente sotto la media che si attesta a 86 mm - si legge nel report dell'Arpa -. Dallo scorso dicembre, le precipitazioni cumulate mensili a Milano (ma non solo) sono risultate costantemente sotto le medie del periodo di riferimento". Le ultime perturbazioni hanno aumentato i livelli idrometrici dei grandi laghi lombardi: "I dati sul riempimento dei laghi mostrano al 1° maggio un +10% rispetto alla settimana precedente (situazione al 24 aprile), seppur il confronto con la media 2006-2020 in questo periodo rimanga pesantemente negativo (-43.1%) - hanno puntualizzato dall'Arpa -. Riguardo più in generale lo stato delle riserve idriche, il dato peggiore rimane quello del manto nevoso, che alla stessa data registra -63.7% rispetto la media". La situazione delle riserve idriche è critica: il totale si attesta al 55% sotto la media del periodo.