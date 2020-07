Dopo la bomba di caldo a Milano arrivano i temporali: scatta l'allerta meteo

Milano boccheggia per il caldo, ma presto la situazione potrebbe cambiare. A partire dalla mezzanotte di sabato 1° agosto entra in vigore una allerta meteo della protezione civile della Lombardia per temporali forti.

Secondo i meteorologi della Regione si tratterà di una perturbazione intensa (codice giallo, livello di pericolo due su quattro), ma non dovrebbe ingrossare particolarmente il corso del torrente Seveso e del fiume Lambro. Un altro fronte temporalesco, inoltre, potrebbe colpire la metropoli lombarda nella giornata di domenica.

Le previsioni meteo

"Gli alti valori di temperatura e l'elevato tasso di umidità sulla regione determinano condizioni di alto potenziale di fenomeni temporaleschi intensi, ma con assenza di forzanti per il suo innesco: temporali, anche forti, saranno possibili su tutta la regione, ma generalmente poco probabili — si legge nel bollettino diramato dalla Regione —. Nel pomeriggio e nella serata di domani 1° agosto la probabilità risulterà in aumento, soprattutto sulle zone montane e pedemontane, fino ad una probabilità media sulla fascia prealpina, pedemontana e di alta pianura. Domenica 2 agosto — conclude la nota — attesa probabilità di temporali forti in aumento su tutta la regione, fino a probabilità media o alta".