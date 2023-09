Violento 'downburst' a Milano e hinterland: grandine e vento forte

Come previsto nei giorni scorsi, una violenta perturbazione - grandine e vento forte - ha colpito il Nordmilano in serata di lunedì 18 settembre. Il temporale si è spostato da Ovest a Est e sta transitando in particolare sulla zona Nord del capoluogo. Non si registrano, per ora, particolari danni o disagi.

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

È solo l'inizio. Nei prossimi giorni ci sarà un peggioramento con rovesci e temporali che localmente diverranno anche forti dal pomeriggio tra Alpi e pianure settentrionali. Coinvolte quindi le province di Como, Lecco, Brianza, ma anche di Milano e Brescia. Una pausa più soleggiata è attesa martedì sulla Lombardia, con l’allontanamento del fronte verso est e la temporanea rimonta dell’anticiclone.

"Ma già nel corso di mercoledì un nuovo fronte provocherà il ritorno di piogge e rovesci soprattutto sulle aree centro-settentrionali della regione, in particolare la sera su Comasco, Lecchese e Brianza, un po’ più deboli sulle zone di Milano e Brescia, assenti invece sul settore sudorientale lombardo", conferma Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.