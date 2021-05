Pioggia e temporali, ancora allerta meteo a Milano

Prosegue l'ondata di maltempo su Milano. Fino alle 6 del mattino di mercoledì 11 maggio è infatti in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di Regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria — codice giallo, livello di pericolo due su quattro — per temporali forti, rischio idrogeologico sul bacino della città, rischio idraulico e vento forte.

Seveso e Lambro saranno sorvegliati speciali: palazzo Marino, infatti, ha attivato la sala operativa della Protezione civile per il monitoraggio e la predisposizione di eventuali interventi.

Le previsioni meteo

"Dalla serata di ieri, 10/05, si registrano precipitazioni diffuse a partire dalle zone Nord-occidentali, in estensione a tutta la regione, con cumulate maggiori su zone alpine e prealpine, in particolare sui settori Nord-occidentali con qualche locale temporale — si legge nella nota diramata dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali —. Quota neve intorno a 2400 metri. In quota ventilazione sostenuta con raffiche massime fino a 90 km/h".

"Per la giornata odierna, martedì 11/05, e fino alle prime ore di domani 12/05, previsti ancora flussi perturbati dai quadranti meridionali con ulteriori precipitazioni fino a localmente abbondanti nelle prossime 12h in particolare sui settori prealpini e pianura occidentale, con picchi maggiori sulle zone prealpine — proseguono gli esperti —. Fenomeni anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone di pianura in estensione verso le zone prealpine. Quota neve in leggero calo intorno ai 2000 metri. Precipitazioni in generale attenuazione o esaurimento nel corso della notte o prima mattinata di domani 12/05, con fenomeni residui più persistenti su zone Nord-orientali".

"Ventilazione in pianura localmente moderata, in particolare su zone orientali, in generale rotazione da Nordovest o da Ovest nella serata odierna, in quota localmente forte settentrionale con raffiche fino a 90 km/h", hanno spiegato gli esperti.

Questa ondata di maltempo, comunque, si sta esaurendo: "Per domani 12/05 previste deboli precipitazioni residue su zone orientali, ma dal pomeriggio non sono esclusi eventi convettivi, anche a carattere temporalesco, più probabili sulle zone prealpine in estensione alle pianure prospicienti — hanno precisato gli esperti —. Ventilazione a tratti moderata sulla pianura e in quota localmente forte".