Un temporale improvviso ha allagato Rho e parte dell'hinterland di Milano

Un improvviso e violento temporale si è abbattuto sull'hinterland nord-ovest di Milano nella serata di lunedì 26 settembre. Le precipitazioni (intense) non erano state annunciate da nessuna allerta meteo e "si sono manifestati in modo del tutto imprevisto", fanno sapere dal comune di Rho, città in cui si sono verificati i maggiori disagi.

A causa della notevole quantità d'acqua piovuta in pochi minuti e dei chicchi di grandine che hanno ostruito le caditoie, si sono allagate alcune strade, in particolare il sottopasso di corso Europa, dove l'acqua ha faticato a defluire. Il traffico è stato temporaneamente interrotto per poi essere riattivato nella notte. Il fontanile Cagnola è esondato a Mazzo, allagando i campi. Allagamenti anche in via Amendola, sempre a causa della grandine.

Allagamenti ma non solo, le folate di vento hanno abbattuto diversi rami di alberi. La protezione civile e i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i grossi rami di cedro caduti davanti all'ospedale e in via Molino nuovo. Non solo, alcuni tabelloni elettorali sono stati divelti dal vento, specie quelli in via Pavese, via Marzabotto e in via Molino Prepositurale.

Sempre a causa del maltempo si sono verificati due incidenti stradali: il primo (tra un pullman e un furgone) in corso Europa davanti al comando della polizia locale; il secondo, con tre veicoli coinvolti, all'angolo tra il Sempione e via Lainate. Entrambi i sinistri hanno causato problemi alla circolazione.