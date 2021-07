Allerta meteo su Milano e la Lombardia da sabato sera per il weekend

Confermata l'allerta meteo per il weekend di sabato 31 luglio e domenica 1 agosto su Milano e la Lombardia. Il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato, nel pomeriggio di sabato, un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti sul nodo idraulico di Milano, rossa nelle province di Como e Lecco. L'instabilità è prevista in aumento nella serata di sabato, con transito di perturbazioni che completeranno il loro passaggio nella mattinata di domenica.

Le previsioni parlano di forte intensità temporalesca, grandine e raffiche di vento. Il Comune di Milano si è preparato ad attivare il monitoraggio della situazione. Secondo 3bMeteo, su alcune zone di Alpi, Prealpi, laghi lombardi e alto Piemonte si potranno registrare picchi superiori ai 150-200 mm di pioggia con possibili allagamenti, disagi e dissesti idrogeologici. Sabato pomeriggio fenomeni temporaleschi sparsi tendenti a divenire forti in serata su alta Lombardia e altre zone del Nord Italia.