Sole estivo ma anche temporali: ecco come sarà il meteo a Milano

Per il momento sarà una estate a metà: nessuna temperatura eccessiva e (ancora) temporali, soprattutto nelle ore finali della giornata. È quello che succederà nei prossimi giorni a Milano e in Lombardia secondo i meteorologi di 3Bmeteo.

"L'alta pressione ancora una volta non riuscirà ad imporsi con decisioni sul Mediterraneo e sulla Lombardia, dove quindi il tempo non sarà mai del tutto stabile - ha spiegato il meteorologo di 3Bmeteo Edoardo Ferrara -. Avremo dunque occasione per qualche nuovo rovescio o temporale anche di forte intensità in particolare su Orobie, Prealpi, zona Laghi e zone pedemontane, ma occasionalmente non escluso anche sulle pianure. Non mancheranno tuttavia anche ampi momenti assolati, in particolare proprio sui settori di pianura".

Le previsioni a Milano

Nei prossimi giorni a Milano le temperature aumenteranno sensibilmente fino a toccare i 28-30 gradi. Venerdì il sole sarà "spesso offuscato da nubi irregolari, talora estese ma con basso rischio di precipitazioni", hanno spiegato gli esperti. Sabato residue nubi al mattino poi sole più deciso, anche se a fine giornata gli esperti non escludono veloci rovesci o temporali. Domenica maggiore variabilità tra sole e nubi irregolari associati anche a qualche acquazzone o temporale.