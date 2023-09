Forti temporali su Milano: scatta l'allerta meteo, monitorati Seveso e Lambro

Milano si prepara a un repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche. Nella notte tra giovedì e venerdì 15 settembre è previsto un violento nubifragio sulla città e sull'hinterland. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico (livello di pericolo due su quattro).

Seveso e Lambro, i due fiumi che attraversano la città, saranno osservati speciali. L'allerta terminerà alle 15 di venerdì. Da palazzo Marino fanno sapere che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo: cosa succederà

"Dal pomeriggio di oggi, 14 settembre, attesi sulla Lombardia rovesci sparsi o isolati temporali collegati al ciclo diurno, piu? probabili a ridosso dei rilievi - si legge nella nota del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia -. Verso sera l'ingresso di aria fresca da Est a bassa quota produrra? una linea di instabilita? convettiva, inizialmente sulla pianura centro-orientale e sull'Appennino, in rapido transito verso Ovest. Intensificazione generale delle precipitazioni anche a carattere temporalesco, in prosecuzione nella notte. Venti previsti in parziale rinforzo da est sulla pianura orientale e sul Garda, prevalentemente moderati, dal tardo pomeriggio".

"La linea di instabilita? generatasi nella sera di giovedi? interessera? fino al mattino di domani, 15 settembre, la pianura centro-occidentale ed i rilievi occidentali - hanno puntualizzato gli esperti -. La stazionarieta? dei fenomeni potra? portare a cumulate significative nelle 12 ore, in particolare sulla fascia pedemontana occidentale e sul Nordovest (Varesotto, basso Lario e alta pianura Occidentale). Dalla tarda mattinata-primo pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, salvo isolati temporali possibili fino a sera, in particolare su su Appennino e Prealpi Centro-Orientali. Venti in parziale rinforzo nella notte su pianura e parte dei rilievi occidentali".