A Milano sono previsti ancora temporali: scatta l'allerta meteo

Milano si prepara a un repentino peggioramento delle condizioni atmosferiche. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico (livello di pericolo due su quattro). Questo avviso resterà valido fino alle 14 di sabato 25 maggio.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Le previsioni meteo

“Per la seconda parte della giornata di oggi 24/05 sono previste precipitazioni sparse con possibili temporali su tutti i settori della Regione, sia nel pomeriggio che in serata - si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia -. I fenomeni saranno più probabili sulle zone occidentali e meno frequenti sulle zone alpine più interne. Attesi venti in prevalenza deboli da Sud-Ovest, con temporanei e locali rinforzi in concomitanza dei fenomeni convettivi e sui crinali alpini e appenninici”.

“Fino a metà pomeriggio di domani 25/05 insisteranno condizioni di instabilità che porteranno precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporalesco, tendenti gradualmente a spostarsi verso Est - hanno puntualizzato gli esperti -. Nella notte e al primo mattino i fenomeni saranno più frequenti sui settori centro-occidentali, dal tardo mattino più frequenti su quelli centro-orientali. Precipitazioni assenti o residue in serata. Attesi venti in prevalenza deboli di direzione variabile a livello areale, ma con possibili locali rinforzi a livello locale in occasione dei temporali. Si segnala un rinforzo della ventilazione da Nord in Valchiavenna dal pomeriggio”.