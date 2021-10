Meteo: attesi forti temporali e possibili allagamenti a Milano e in Lombardia

Nel corso della giornata di lunedì 4 ottobre 2021 un'intensa perturbazione coinvolge la Lombardia (e Milano) intensificandosi tra pomeriggio e sera, come riporta 3BMeteo.com. Inizialmente le piogge prediligeranno soprattutto i settori occidentali della regione, mentre su quelli orientali prevarrà ancora tempo asciutto con nubi alternate a schiarite. Allerta massima per Seveso in zona Niguarda a Milano e Lambro.

Dal tardo pomeriggio l'arrivo del fronte più intenso porterà un ulteriore peggioramento a partire dalle province di Pavia, Milano, Varese, Como, Lecco e Monza con temporali e rischio nubifragi nel corso della serata, in rapida estensione anhe al resto della regione entro la notte. Sono attese cumulate complessive anche superiori ai 100-150 mm sui settori prealpini e oltre i 50-70 mm in pianura.

Il maltempo insisterà anche nella giornata di martedì 5 ottobre che risulterà perturbata con piogge a più riprese nel corso della giornata, più diffuse e persistenti sui rilievi o a ridosso di essi. La perturbazione evolverà verso levante soltanto nel corso di mercoledì 6 Ottobre quando è atteso un miglioramento con schiarite a partire dai settori occidentali, mentre gli ultimi fenomeni insisteranno sulla Lombardia orientale. In tal frangente l'ingresso di aria più fredda a tutte le quote determinerà un calo delle temperature, specie le minime, che a seguire si porteranno su valori decisamente più autunnali.