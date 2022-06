Due giorni di temporali: a Milano scatta l'allerta meteo

Dopo giorni desertici, senza pioggia e con i corsi d'acqua quasi all'asciutto, per martedì 28 e mercoledì 29 giugno scatta l'allerta meteo per l'arrivo di temporali forti. Il tempo 'instabile' dovrebbe iniziare nel corso della mattinata di martedì. Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali e rischio idrogeologico. L'allerta andrà avanti fino a mercoledì mattina.



La pioggia arriva dalla penisola Iberica. Un nucleo perturbato proveniente dalla Spagna porterà infatti condizioni di instabilità con possibilità di precipitazioni. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo per martedì 28 giugno

A Milano e in Lombardia è atteso il transito di un'intensa perturbazione nella giornata di martedì che darà luogo a rovesci e temporali anche forti, accompagnati da locali grandinate e colpi di vento. Miglioramento mercoledì con ritorno a cieli sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento, soprattutto nei giorni successivi. Entro il weekend possibili punte di 34/36°C a Milano. A dirlo sono gli esperti di 3bmeteo.

Nel dettaglio, a Milano maredì sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 28mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4.067m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia.

Nel settore climatico Est Milanese, martedì, un impulso instabile in ingresso da Ovest determina un aumento dell'instabilità con tendenza a rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e abbondanti sui settori prealpini in serata. Temperature in generale diminuzione.