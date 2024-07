Forti temporali su Milano, scatta l'allerta gialla: le previsioni per i prossimi giorni

Ancora maltempo su Milano. Nelle prossime ore sono previsti temporali sul capoluogo lombardo. La protezione civile del Comune di Milano ha diramato l'allerta gialla per rischio idreogeologico a partire dalle 6 di domenica 7 luglio e fino alle 6 di lunedì 8. Una seconda allerta, sempre gialla, è stata diramata per rischio temporali forti dalle 12 di domenica e fino alle 6 di lunedì.

Secondo gli esperti di 3B Meteo, infatti, la giornata di domenica sarà caratterizzata da nubi in aumento e temporali nel pomeriggio. Previste schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 27 gradi, mentre la minima di 22.

La protezione civile ha stilato un vademecum di regole da seguire durante le allerte. Si consiglia prudenza in caso di attività all'aperto che non si possono posticipare. Proteggere i locali a livello stradale e mettere al sicuro le auto che potrebbero essere colpite da oggetti volanti o rami di alberi. Evitare locali e luoghi a rischio allagamento come i sottopassi, né sostare in prossimità di ponti e corsi d'acqua. Seveso e Lambro saranno costantemente monitorati.

Il bel tempo dovrebbe tornare con l'inizio della settimana. Già lunedì, dopo una mattinata grigia, il sole dovrebbe fare capolino e garantire giornate estive fino almeno a venerdì, quando è previsto un nuovo fenomeno temporalesco nella notte. La pioggia tornerà il prossimo weekend, anche se le previsioni sono ancora incerte.