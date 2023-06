Ennesimo temporale a Milano, scatta ancora l'allerta meteo

Nelle prossime ore a Milano è atteso l'ennesimo 'blitz' del maltempo, con piogge e temporali che potrebbero abbattersi sulla città. Dalle 18 di mercoledì 14 giugno è infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo - rischio di pericolo due su quattro - per 'temporali forti' diramata dalla protezione civile di regione Lombardia.

L'allerta resterà in vigore fino alle prime ore della mattinata di domani, giovedì 15 giugno. Il Centro operativo comunale (Coc) della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

"Per la giornata di oggi, 14 giugno, una saccatura sul mediterraneo Occidentale ed una depressione in quota sull'Europa Centro- Orientale producono un flusso orientale nei bassi strati e settentrionale in quota sulla Lombardia, con infiltrazioni di aria instabile anche per la giornata di oggi - si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Sono previsti possibili rovesci o temporali sparsi su tutta la regione, prevalentemente di debole o moderata intensità. In particolare, saranno probabili temporali isolati di forte intensità nel pomeriggio-sera, su Prealpi e Pianura Centro-Orientale ed in serata-notte su Prealpi e Pianura Occidentale".

"Per la giornata di domani, 15 giugno, sarà prevista nuvolosità variabile con prevalenza di tempo soleggiato nelle ore diurne, con un aumento delle temperature massime - hanno precisato gli esperti -. Fino alle prime ore del mattino saranno possibili precipitazioni residue isolate su Prealpi e Alta Pianura. Nel pomeriggio attesi rovesci sparsi sulle Prealpi con isolati temporali di moderata intensità sui settori orientali. In serata, invece, saranno possibili ulteriori rovesci estesi anche alla pianura orientale. Previsti venti moderati settentrionali con rinforzi in quota sulle Alpi e sul Nordovest".