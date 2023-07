Violenti temporali, grandine e vento: allerta meteo arancione a Milano

Il maltempo spaventa Milano. Oggi, venerdì 21 luglio, in città è infatti in vigore un'allerta meteo di codice arancione - criticità moderata, livello di pericolo tre su quattro - per temporali forti. Dopo le prime piogge di giovedì sera, in queste ore dovrebbe verificarsi un nuovo peggioramento delle condizioni climatiche, tanto che l'allerta è in vigore dalla mezzanotte e andrà avanti per tutto il giorno.

"Sono attese condizioni di maggiore instabilità, con rovesci e temporali sparsi a più riprese su pianura, Alpi e Prealpi. Fin dalle prime ore del mattino si attendono precipitazioni sparse su Prealpi e Pianura che, localmente, potranno essere anche abbondanti", si legge nel bollettino meteo della protezione civile regionale.

"Dalla tarda mattinata probabile ripresa dell'attività convettiva con rovesci e temporali che potrebbero coinvolgere buona parte della regione, localmente di forte intensità e accompagnati da grandine e intense raffiche di vento. I fenomeni temporaleschi potranno durare per l’intera giornata, con possibilità di eventi diffusi e di forte intensità", l'avviso degli esperti.

Proprio in vista dei temporali - che potrebbero portare con sé anche violente grandinate - il comune ha fatto sapere che il centro operativo della protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.