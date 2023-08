A Milano sono previsti temporali e grandine: scatta l'allerta meteo arancio

Milano sta per essere travolta da un'ondata di maltempo, con precipitazioni intense e temporali. A partire dalle 12 del sabato 26 agosto, sarà in vigore un'allerta meteo di livello arancione - codice di rischio tre su una scala da uno a quattro - per 'temporali forti'. L'allerta è stata diramata dalla protezione civile della regione Lombardia.

Da palazzo Marino fanno sapere che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. L'allerta meteo non cesserà nella giornata di sabato, ma sarà rivalutata dagli esperti del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali. Un aggiornamento frutto della "mancanza parziale dei dati modellistici normalmente a disposizione", hanno puntualizzato i meteorologi.

Le previsioni meteo

"Per la giornata di oggi, 25 agosto, è previsto un aumento della probabilità di temporali sui rilievi, in particolare sul Nordovest dal tardo pomeriggio, con possibili isolati temporali di forte intensità associati a grandinate e locali forti raffiche di vento, più probabili su rilievi di Nordovest e bassa Valtellina - si legge nella nota diramata dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Venti moderati su Appennino e bassa pianura occidentale dal pomeriggio, anche sulle Alpi di confine in serata".

"Per la giornata di domani, 26 agosto, si attende un ulteriore aumento dell’instabilità, in particolare su fascia alpina, Prealpi Centro-Occidentali e pianura occidentale - hanno puntualizzato i meteorologi -. Sono attesi temporali di forte intensità possibili residui ed isolati nella notte e primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata ripresa dei temporali a partire dal Nordovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità quali: grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. I fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi Centro-Occidentali ed alta pianura occidentale. Venti in generale rinforzo nelle zone interessate dalla linea temporalesca".