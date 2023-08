A Milano il caldo ha le ore contate: previsti forti temporali

Ha letteralmente le ore contate il gran caldo che da una settimana sta imperversando su Milano e la Lombardia. Nel weekend è previsto l'arrivo del maltempo: temporali con grandine e un netto calo termico, come prevedono i meteorologi di 3Bmeteo.

"L’anticiclone africano continua a determinare giornate stabili sulla Lombardia, in prevalenza soleggiate e molto calde, con temperature massime che potranno localmente sfiorare i 40°C - ha precisato Lorenzo Bardellino di 3Bmeteo -. Tuttavia questa pesantissima ondata di caldo ha i giorni contati. Già nelle ore pomeridiane si assisterà alla formazione di qualche rovescio o temporale di calore sulle Alpi tra giovedì e venerdì, ma sarà sabato che l’anticiclone africano comincerà a cedere sotto la spinta del flusso perturbato atlantico, intenzionato a scendere di latitudine".

Secondo l'esperto piogge e temporali "prenderanno forma nel corso della giornata su Alpi e Prealpi, intensificandosi in serata quando diverranno anche forti, accompagnati da grandine e da improvvisi rinforzi del vento, sconfinando alle pianure centro-occidentali - ha puntualizzato Bardellino -. Anche la giornata di domenica sarà contraddistinta da una marcata instabilità atmosferica, con rovesci e temporali diffusi, anche forti in prossimità delle zone alpine. In questo contesto le temperature subiranno una sensibile diminuzione, soprattutto domenica, quando le massime si porteranno diffusamente sotto i 30°C".

A Milano il gran caldo durerà fino a venerdì e sarà caratterizzato da afa intensa e temperature minime sui 26-27 gradi e massime vicine ai 38°C. abato nuvolosità in graduale aumento con primi temporali in arrivo entro sera e con temperature in calo, non oltre i 31-32°C. Domenica sarà una giornata a tratti instabile con qualche rovescio o temporale e temperature massime non oltre i 26°C.