A Milano ci saranno ancora temporali

A Milano farà ancora caldo e ci saranno (ancora) temporali. È quello che succederà questa settimana. Tutto "merito" dell'anticiclone delle Azzorre "che negli ultimi giorni ha esteso la sua influenza a buona parte della Penisola sarà anche la causa indiretta dell'instabilità marcata attesa su diverse regioni", ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo.

A Milano, stando alle attuali previsioni, i temporali si concentreranno nelle giornata di giovedì e venerdì. Più precisamente piogge e rovesci si verificheranno nel primo pomeriggio per poi attenuarsi nel corso della serata.

Nel frattempo la città sta ancora facendo la conta dei danni provocati dai nubifragi dei giorni scorsi. Una buona parte dei danni alle linee aeree di tram e filobus è stata riparata, ma la situazione tornerà alla normalità solo tra qualche settimana. Non solo, i parchi recintati della città sono off limits e lo saranno per tutto il mese di agosto. Tutto per evitare che rami e alberi crollino addosso alle persone. Sempre per lo stesso motivo è vietato sostare in prossimità degli alberi.