A Milano continueranno i temporali

Sole, poi temporali e schiarite. E poi ancora cielo sereno seguito da scrosci temporaleschi. Così in loop. È quello che succederà a Milano nei prossimi giorni secondo i meteorologi di 3Bmeteo perché l'Italia è ancora in ostaggio dell'instabilità atmosferica.

Instabilità che è frutto di un "campo barico debole alle nostre latitudini, condizionato dall'evoluzione di un vortice africano e dalla scomoda presenza sul nord Europa di un anticiclone di matrice azzorriana che ha il suo centro di azione sul Regno Unito", ha spiegato Carlo Migliore, meteorologo di 3Bmeteo.

A Milano e sulla Lombardia i temporali dovrebbero formarsi speci in serata e nel corso nella notte (come avvenuto nella serata di domenica), ma non è escluso che possano materializzarsi anche con le prime ore del mattino. "Le temperature non subiranno variazioni significative. La ventilazione sarà generalmente debole ma con possibili colpi di vento nelle zone temporalesche", hanno puntualizzato gli esperti.