Temporali nella notte, la situazione del Seveso e del Lambro

Seveso e Lambro hanno "retto" la prova dei forti temporali serali e notturni. Il bilancio è tracciato da Marco Granelli, assessore comunale alla protezione civile, venerdì mattina. "Il Seveso aveva la vasca pronta a entrare in funzione", ha aggiunto ricordando che il 10 marzo e il 15 maggio "ha salvato Milano".

Per quanto riguarda il Lambro, che a metà maggio aveva provocato i maggiori problemi con gli allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro, il suo livello è salito, nella notte, oltre i due metri. "Se vogliamo proteggere il parco e il quartiere dobbiamo fare una vasca anche per il Lambro", ha detto Granelli: "Lavoriamo con la Regione per averla quanto prima".

Nel tardo pomeriggio di giovedì, in vista dei temporali (era stata segnalata un'allerta arancione), la comunità Exodus del Parco Lambro era stata preventivamente evacuata.