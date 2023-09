Tra Milano e hinterland sono previste piogge "monsoniche"

Piogge intense. Acqua a catinelle. Letteralmente. È quello che potrebbe verificarsi su alcune zone dell'hinterland e su Milano nella notte tra giovedì e venerdì 15 settembre, secondo gli esperti del Centro Meteorologico Lombardo.

Le zone interessate saranno diverse, principalmente le aree di medio-alta pianura delle province di Varese, Como, Lecco, Milano, Monza Brianza, Bergamo. "Si tratta di una situazione insidiosa, da monitorare con attenzione, che presenta un quadro d’instabilità condizionata sotto 'palude barica', ossia precipitazioni sparse, localmente molto abbondanti, che si attivano lungo la linea di frontiera di un richiamo umido orientale di bassa quota - hanno puntualizzato gli esperti attraverso una nota pubblicata sui social -. Questo flusso di basso livello s’infiltra ai piedi d’un contesto di sostanziale quiete in medio-alta troposfera. Se da un lato ciò mitiga di molto la 'violenza' dei fenomeni convettivi (no grandine grossa, no vento forte), per contro pone le basi per lo sviluppo di rovesci dalla ridottissima mobilità, stazionari e persistenti, in grado di accumulare tanta pioggia su porzioni di territorio circoscritte".

Secondo le previsioni di 3Bmeteo a Milano potrebbero cadere circa 42 millimetri di acqua in poche ore. Sono tanti? Decisamente, mediamente nel mese di settembre a Milano piovono circa 90mm di pioggia. Il rischio più grosso sono gli allagamenti. "La criticità attesa - hanno precisato gli esperti - è dunque quella idraulica al più, con particolare attenzione al reticolo idrografico delle zone pianeggianti, specie a densa urbanizzazione, dove i tempi di corrivazione si dilatano e il deflusso delle acque piovane è indaginoso (tipico esempio: i sottopassi)".