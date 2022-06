La ricomparsa del maltempo a Milano: i temporali in arrivo

L'instabilità del clima pre estivo si dovrebbe manifestare anche domenica 5 giugno. Stando alle previsioni è in arrivo un temporale forte in Lombardia e a Milano. Secondo gli esperti di 3bMeteo, giunge un impulso atlantico che determina un aumento dell'instabilità. Avvio di giornata asciutto e in prevalenza soleggiato in pianura, formazione di rovesci e temporali a partire dalle Alpi, in estensione alle pianure a partire da Ovest dal tardo pomeriggio, specie quelle settentrionali. Rischio fenomeni localmente anche intensi. Clima meno caldo dalla sera.

La grandine e i temporali in settimana

Le perturbazioni andranno avanti anche durante i primi giorni della settimana. La massa d'aria fresca ed instabile in arrivo dall'Europa centrale, spiegano su 3bMeteo, sarà foriera di intensi temporali, spesso anche a sfondo grandinigeno, ed un marcato calo termico. Già durante la giornata di lunedì 6 infatti, le regioni settentrionali, sperimenteranno temperature più consone al periodo. Da martedì, i fenomeni temporaleschi interesseranno gran parte dell'area nord dell'Italia.

L'allerta in Lombardia

ll Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per rischio temporali che riguarda anche il nodo idraulico di Milano. Per la giornata di domenica 5 giugno, annuncia Palazzo Marino in una nota, è atteso un repentino aumento dell'instabilità, con possibilità di temporali anche forti. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.