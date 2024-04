Allerta maltempo per tutta la giornata a Milano: vento e temporali

Dopo una notte con tempo instabile e temporali, Milano si è risvegliata ancora sotto la pioggia che durerà per tutta la giornata. Non a caso dalla mezzanotte tra martedì e mercoledì è scattata un'allerta meteo gialla per rischio vento sull'intero territorio che proseguirà per tutta la giornata.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dalla mezzanotte, un'allerta gialla (rischio ordinario) per vento sul territorio di Milano che proseguirà nelle successive 24 ore. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.

Allerta vento a Milano, i consigli del comune

Si raccomanda durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 aprile

"A Milano - spiega l'esperto di 3bMeteo - condizioni instabili si attarderanno anche mercoledì con piogge e rovesci più frequenti e intensi nella prima parte della giornata, in graduale attenuazione la sera. Temperature in ulteriore calo e massime sui 16°C, mentre da giovedì il rinforzo dell'anticiclone ripristinerà condizioni di stabilità, tempo soleggiato e temperature in aumento, fino alla fine della settimana".

A Milano oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 13 mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di mercoledì la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 9°vC, lo zero termico si attesterà a 1957m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento.