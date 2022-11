Addio sole, torna la pioggia a Milano: le previsioni meteo

Milano e la Lombardia stanno per vivere una breve fase di maltempo per il passaggio di una moderata perturbazione atlantica. A breve - comunica l'Arpa - le nubi aumenteranno ovunque con prime precipitazioni già entro la serata di lunedì, martedì ci sarà una situazione di precipitazioni diffuse e localmente moderate, sotto forma di neve in montagna oltre i 1.200 metri. Venti forti sulle Alpi e localmente sulla pianura orientale.

Tra mercoledì 23 e giovedì 24 si aprirà una fase di tempo più stabile e soleggiato, temperature minime in calo con probabili gelate in pianura al primo mattino. Possibilità di nuove e deboli piogge nella giornata di venerdì 25.

Martedì - spiega anche 3bMeteo - ci sarà una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 50 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1.837m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord.