Piccoli temporali estivi e sole: le previsioni meteo a Milano

Qualche piccolo temporale e sole. Ad annunciarlo sono gli esperti di 3bMeteo. A Milano ci sarà il ritorno di variabilità atmosferica tra lunedì e martedì con qualche piovasco o breve temporale, poi da mercoledì il graduale rinforzo dell'anticiclone favorirà alcuni giorni di tempo buono e soleggiato con temperature in rialzo su valori tipicamente estivi (massime fino a 28-30°C).

A Milano per lunedì sono previsti cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, è previsto 1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2822m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni meteo per lunedì

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su basse pianure orientali e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell'intorno di 2700 metri.