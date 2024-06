Ancora temporali forti e nubifragi a Milano: i 30 gradi dureranno poco

L’anticiclone africano si è impossessato dell’Italia e favorirà qualche giornata stabile e in gran parte soleggiata in Lombardia, con temperature proiettate su valori del tutto estivi. Ma durerà molto poco.

L’apice del caldo è atteso proprio nel weekend, in particolare nella giornata di sabato, quando le massime supereranno diffusamente i 30°C in pianura. In particolare a Milano si registreranno picchi di 29/30°C, rimarca Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. Gli unici disturbi saranno rappresentati da un po’ di variabilità diurna sulle zone montuose, con formazione di brevi rovesci o temporali di calore sulle Alpi, in esaurimento in serata. Già nel corso di domenica tuttavia la situazione comincerà a cambiare.

Da lunedì temporali

L’anticiclone perderà colpi all’altezza del Nord Italia, sotto la spinta di correnti umide e instabili sudoccidentali, al cui interno scorrerà un fronte responsabile di un graduale peggioramento. Ne conseguiranno piogge e temporali dapprima sulle Alpi, poi entro sera su gran parte delle pianure, localmente forti e accompagnati da grandine. Le temperature inizieranno a perdere qualche grado nei valori massimi, ma farà ancora caldo e le massime potranno sfiorare i 30°C in pianura. Lunedì il fronte si allontanerà verso est e le prime ore della nuova settimana risulteranno più soleggiate.

Nel pomeriggio però si assisterà ad una recrudescenza dell’instabilità sui rilievi alpini, con formazione di temporali in sconfinamento in serata alle alte pianure. Le temperature subiranno una decisa diminuzione, con massime sui 25/27°C. Con lo smantellamento dell’anticiclone anche nei giorni successivi le condizioni si manterranno instabili, con alternanza di schiarite e annuvolamenti, associati a temporali a tratti forti e con un ulteriore calo delle temperature.