Temporale, vento forte e grandine a Milano: le previsioni per sabato 26 agosto

Dopo oltre 10 giorni di clima tropicale a Milano (e anche nel resto del nord, così come in alcune regioni francesi e spagnole), è allerta meteo per il capoluogo lombardo nella giornata di sabato 26 agosto 2023. Mentre sulle Alpi piemontesi, già venerdì sera, si sono verificati intensi fenomeni temporaleschi, il 'Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia' ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali a partire da mezzogiorno di sabato 26 agosto in regione. Seguirà una fase più intensa nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni correlati come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia.

Per questa ragione, il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Si temono possibili esondazioni.

I divieti del Comune per il maltempo

In una nota, Palazzo marino ricorda che, come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. In considerazione del possibile maltempo anche nei prossimi giorni, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare l’appuntamento con i volontari e le volontarie di 'Insieme per il Verde' previsto per il prossimo lunedì 28 agosto. La nuova data di avvio sarà comunicata nei prossimi giorni.

Le previsioni meteo per sabato 26 agosto a Milano

"Per la giornata di sabato 26 agosto, si attende un ulteriore aumento dell’instabilità, in particolare su fascia alpina, Prealpi Centro-Occidentali e pianura occidentale - puntualizzano i meteorologi di Arpa -. Sono attesi temporali di forte intensità possibili residui ed isolati nella notte e primo mattino su Valchiavenna, laghi e Prealpi varesine e Lario e Prealpi occidentali. Dalla tarda mattinata ripresa dei temporali a partire dal Nordovest, in prosecuzione fino a sera, con fenomeni di forte intensità quali: grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. I fenomeni saranno più probabili su Alpi, Prealpi Centro-Occidentali e alta pianura occidentale. Venti in generale rinforzo nelle zone interessate dalla linea temporalesca".