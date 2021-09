E' previsto un forte temporale a Milano: scatta l'allerta arancione

Temporali forti previsti a Milano dalle 21 di sabato 18 settembre alle 19 di domenica 19 settembre. Lo rende noto il centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali di Regione Lombardia, che ha emesso un avviso di criticità arancione per le precipitazioni e un'allerta gialla per rischio idrogeologico, sempre dalle 21 di sabato per ventiquattr'ore, e per rischio idraulico da mezzanotte alla serata di domenica.

Il Comune di Milano attiverà, come sempre, il centro operativo comunale per il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro e saranno poste in allerta le squadre di polizia locale, protezione civile e MM per l'eventuale attivazione del piano di emergenza.