Nel weekend in Lombardia temporali e temperature in picchiata

Il picco di calore in Lombardia si registra nella giornata di venerdì 5 agosto con temperatre in rialzo, anche fino a 38 gradi, ma da venerdì sera entrerà nella regione aria fresca dovuta al transito di una perturbazione dal nord Europa. Le zone alpine (prima in Piemonte, poi in Lombardia) cominceranno ad essere interessate da rovesci temporaleschi nel pomeriggio di venerdì.

Le previsioni meteo per sabato e domenica

Sabato 6 agosto temporali ancora nelle zone alpine e, in serata, fino alle alte pianure lombarde (e venete). Nella zona di Milano, secondo le previsioni meteo, dovrebbe piovere verso la nottata tra sabato e domenica e poi, ancora, nella giornata di domenica, anche con temporali violenti e grandine.

La perturbazione porterà nel weekend, e soprattutto domenica, ad un deciso calo delle temperature: lo zero termico passerà da 4.400 a 3.800 metri. Nella giornata di lunedì le temperature risaliranno.