Trombe d'aria e tornado: gli eventi meteo estremi anche in Lombardia

Piante sradicate, tetti scoperchiati e 'lanciati' in aria dal vento. È quanto accaduto nell'Alto Milanese - e non solo - domenica 19 settembre. Oltre ai forti temporali, che hanno provocato anche allagamenti, in Lombardia si sono verificati anche trombe d'aria e Tornado.

Tromba d'aria a Settimo (video Sathya Francesco Tezzoni)

Per fortuna gli eventi meteo estremi, che hanno interessato anche l'Emilia Romagna, non hanno provocato feriti, ma i danni sono stati ingenti: abitazioni, impianti sportivi e capannoni dovranno fare i conti con gli effetti del passaggio delle raffiche di vento, della grandine e delle precipitazioni.

In particolare, le trombe d’aria in Lombardia sono state segnalate a Settimo Milanese (Milano), Roncaro (Pavia), Corte Palasio (Lodi), Soresina (Cremona) e Manerbio (Brescia). Violenti, in generale, i temporali nel Milanese, dove sono state registrate anche grandinate.

Eventi meteo estremi

"Non era mai successo che fossero registrati 7 tornado in un solo giorno in Pianura Padana, e probabilmente nemmeno sul suolo italiano in generale. 6 sono avvenuti in Lombardia, il settimo in Emilia Romagna - si legge sulla pagina Facebook Tornado in Italia -. La scia, o meglio, le scie dei danni sono al momento non quantificabili, è presto anche per provare ad ipotizzare una classificazione sulla scala Fujita, ma dalle foto che ci sono pervenute appare chiaro che almeno due di questi tornado possano essere di forte intensità".

Gli esperti che curano da anni la pagina Facebook dedicata ai tornado sostengono sia "sconcertante notare come i principali organi informativi nemmeno si siano accorti di quanto accaduto oggi". "Abbiamo assistito - proseguono - alla formazione di 7 tornado (alcuni durati anche decine di minuti) che hanno causato danni ad abitazioni, automobili e quant'altro, ma nemmeno una parola. Un evento terribile, quasi unico nel suo genere, una pagina di storia meteorologica (sebbene triste), di cui nessuno si è accorto".

I temporali violenti e improvvisi (non inattesi, era allerta arancione) in Lombardia hanno causato anche allegamenti. La pioggia, molto forte, ha inoltre creato diversi problemi alla viabilità sia nella zona di Legnano sia in quasi tutto il Varesotto.

Un'estate da 1330 eventi estremi

L'ultima ondata di maltempo con l'arrivo della neve fa salire a quasi 1300 i nubifragi, le bombe d'acqua, trombe d'aria, grandinate e tempeste di fulmini nell'estate che si va a concludere, con un aumento del 58% rispetto allo scorso anno ed effetti devastanti su città e campagne da nord a sud della Penisola. È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti su dati Eswd in riferimento all'allerta arancione della protezione civile in Lombardia e Toscana (e gialla in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria e Veneto). Si tratta di una media di più di 14 eventi estremi al giorno lungo tutta la Penisola dove si sentono gli effetti della tropicalizzazione del clima confermata dalla tendenza all'aumento della temperatura con l'estate 2021 che si classifica dal punto di vista climatologico come la sesta più calda dal 1800 con una temperatura superiore di 1,55 gradi rispetto alla media, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.

Che cos'è un tornado

In meteorologia una tromba d'aria, tornado o tùrbine, è un violento vortice d'aria a scala locale che si origina alla base di un cumulonembo e giunge a toccare il terreno. Le trombe d'aria sono fenomeni meteorologici altamente distruttivi, tra tutti i vortici atmosferici quelli a più alta densità energetica o potenza sprigionata, e nell'area mediterranea rappresentano il fenomeno più violento verificabile sia pure con frequenza non elevata. Sono associati quasi sempre a temporali estremamente violenti (supercelle), possono percorrere centinaia di chilometri e generare venti anche fino a 500 km/h.