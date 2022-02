Il vento torna a spaventare Milano: scatta l'allerta meteo

Ancora vento forte a Milano. Dalle 9 di venerdì 25 febbraio sarà in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per vento forte. Secondo i meteorologi il vento soffierà con raffiche fino a 60 chilometri orari; l'allerta sarà in vigore fino alla mezzanotte.

È solo l'ultimo blitz del vento che già lo scorso 7 febbraio aveva causato danni e disagi in tutta la città, "strappando" via parte della copertura della stazione centrale e sradicando alberi in ogni quartiere del capoluogo. Lunedì 21 febbraio, invece, le raffiche avevano abbattuto qualche ramo per le strade di Milano costringendo i vigili del fuoco a effettuare oltre 40 interventi in poche ore.

Vento forte: ecco cosa succederà

Il vento inizierà a soffiare "dalla tarda mattinata di domani 25/02, in estensione dal pomeriggio sulla pianura occidentale e su Oltrepo? Pavese, con vento medio fino a 30-40 km/h e raffiche fino a 50-60 km/h - hanno scritto i meteorologi del Centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Progressiva attenuazione del vento a quote di pianura nel corso delle prime ore di sabato 26/02, con rinforzi di vento da Nord ancora persistenti sui settori alpini, con raffiche prossime ai 70-80 km/h".

Violente raffiche ma anche temperature in rialzo: a Milano si toccheranno i 16 gradi. Tutto merito del Favonio, il vento secco che arriva dalle montagne e che nelle scorse settimane ha regalato temperature inusuali per questa stagione.