Ancora allerta meteo per il vento forte a Milano: "Non sostare sotto gli alberi"

Le raffiche continuano a spaventare Milano. È stata prolungata fino alle 18 di oggi, venerdì 14 aprile, l'allerta meteo di codice giallo - livello di pericolo due su quattro - per vento forte in vigore da giovedì mattina.

"Il centro funzionale monitoraggio rischi di regione Lombardia ha diramato il proseguimento dell'allerta meteo gialla per vento fino alla serata di venerdì 14 aprile", ha fatto sapere il comune in una nota. Lo stesso palazzo Marino ha raccomandato "di porre attenzione e preferibilmente non sostare sotto alberi in strada, nei parchi, nei cimiteri, impalcature dei cantieri, dehors e tende. Si raccomanda inoltre - hanno proseguito dall'amministrazione - di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

"Prevista residua instabilità nella notte e fino al primo mattino con deboli precipitazioni sparse sui settori orientali - si legge nel bollettino meteo del centro funzionale monitoraggio rischi del Pirellone -. Localmente potranno risultare moderate sul basso Mantovano; nel pomeriggio possibili isolati piovaschi sulle Prealpi Orientali. Venti moderati settentrionali od occidentali fino al pomeriggio, con rinforzi anche a carattere di foehn su Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e Alta pianura occidentale. Sulle restanti zone possibili rinforzi della ventilazione nel corso della giornata, ma meno duraturi ed estesi".