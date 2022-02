Vento forte a Milano, continua l'allerta meteo

Ancora vento forte a Milano. Dalle 14 di oggi, martedì 1° febbraio, è infatti in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su 4 - per vento forte. Secondo i meteorologi il vento soffierà con raffiche fino a 60 chilometri orari.

Si tratta del secondo giorno consecutivo con vento forte. Lunedì le "sberle d'aria" hanno fatto crollare diversi alberi per le strade di Milano. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno effettuato alcune decine di interventi, tutti fortunatamente senza feriti gravi (solo un uomo di 78 anni è rimasto lievemente contuso dopo essere stato travolto da alcuni pezzi di un'impalcatura).

Anche la giornata di giovedì sarà caratterizzata dal vento. "La giornata di domani, 2 febbraio, sara? caratterizzata da una nuova intensificazione dei venti da Nord in quota, anche a carattere favonico nei fondivalle esposti e sulle zone di Alta Pianura - hanno puntualizzato gli esperti del centro monitoraggio rischi naturali della Regione-. Velocita? massime in quota intorno ai 90 km/h, ma non si escludono valori fino a 110 km/h sui settori Nord-orientali in mattinata. Sulle zone di Pianura, in particolare sulla fascia Pedemontana, possibili velocita? di raffica fino a 50/60 km/h".