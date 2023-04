Maltempo a Milano, scatta l'allerta meteo per vento forte

Maltempo a Milano. Con le prime luci di giovedì 13 aprile scatterà un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per vento forte.

"Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi", puntualizzano da palazzo Marino. "Ai cittadini e alle cittadine si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri), impalcature dei cantieri, dehors e tende - si legge in una nota diramata dal comune -. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

Le previsioni meteo

"Per la giornata giovedì 13 aprile sono previste precipitazioni moderate diffuse, localmente forti sui settori orientali e anche a carattere convettivo - hanno precisato gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. Possibili temporali di debole o al più moderata intensità nella notte e primo mattino su pianura occidentale ed Appennino, nel pomeriggio sparsi sui settori orientali".