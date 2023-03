Vento fino a 90Km/h, a Milano scatta l'allerta meteo

Maltempo a Milano. Dalle 12 di mercoledì 15 marzo è in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per vento forte. Secondo i meteorologi il vento soffierà con raffiche fino a 90 km/h chilometri orari.

Non sono previste chiusure, "ma ai cittadini e alle cittadine si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri), impalcature dei cantieri, dehors e tende - si legge in una nota del comune -. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le previsioni meteo

"Per la seconda parte della giornata di oggi 15/03, si attende sul territorio regionale un'ulteriore intensificazione dei venti da Nordovest, anche a carattere di Foehn - si legge nella nota del centro funzionale monitoraggio rischi naturali -. I venti saranno moderati o forti su Alpi, Prealpi e pianura occidentale fino a metà pomeriggio, mentre sulla pianura orientale risulteranno prevalentemente deboli con rinforzi a tratti. Le raffiche massime previste saranno intorno ai 70 km/h, con picchi locali fino a 90 km/h. Dal tardo pomeriggio i fenomeni saranno in attenuazione a partire dai settori di pianura. In serata, su Retiche di confine, la ventilazione potrà persistere a tratti con raffiche fino a 60 km/h in quota".