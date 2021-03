Milano, ancora allerta meteo per vento forte: mercoledì raffiche fino a 50 Km/h

La protezione civile ha diramato una allerta meteo per il pomeriggio di mercoledì. Ecco cosa succederà

Ancora maltempo a Milano, ancora raffiche di vento. Dalle 15:00 di mercoledì 17 marzo è infatti in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per vento forte. Secondo i meteorologi il vento soffierà con raffiche fino a 50 Km/h chilometri orari. L'allerta cesserà alle 21.

Il bollettino della Protezione Civile

"Domani 17/03 persistenza di correnti settentrionali, ma meno intense, con passaggio di un debole impulso instabile tra mattina e primo pomeriggio sui settori centro-orientali, seguito da una relativa e parziale intensificazione dei venti a bassa quota sui settori occidentali, meno significativa ed estesa di quella odierna", si legge nel documento.

"Su Nordovest, e alta pianura occidentale: nei bassi strati velocita? medie prevalentemente comprese tra 20 e 30 km/h, con locali raffiche fino a 50 km/h, in particolare nel pomeriggio — precisano gli esperti —. Rinforzi temporanei anche sui restanti rilievi ma meno diffusi e persistenti. In seguito venti in generale attenuazione".