A Milano è prevista una tempesta di vento

Vento forte, con tanto di raffiche tra i 40 e i 50 km/h. È quello che è previsto a Milano per la giornata di venerdì 24 novembre, secondo i meteorologi di 3Bmeteo.

Il vento, stando alle previsioni del portale meteo, inizierà a soffiare a partire dalle 20 e soffierà da Nord-Nord-Ovest. Inizialmente la velocità media del vento sarà di 22 chilometri all'ora, salvo aumentare col passare delle ore. Durante la notte le raffiche saranno particolarmente forti. Per il momento, comunque, la protezione civile non ha diramato nessuna allerta per vento forte.

Cosa significa la direzione del vento La direzione del vento è generalmente indicata in base alla direzione da cui proviene. Quindi, se il vento è da Nord-Nord-Ovest, significa che soffia verso il Sud-Sud-Est.

Vento forte ma non solo, nei prossimi giorni l'inverno inizierà fare sul serio. "Il weekend infatti vedrà un drastico calo delle temperature, in unione ad un rinforzo dei venti di Föhn (specie tra venerdì e sabato) che potranno toccare picchi parecchio intensi, fino a 70-90 km/h - ha puntualizzato Daniele Berlusconi di 3Bmeteo -. Non cambierà lo scenario meteo, caratterizzato da bel tempo, tanto sole e cieli tersi complice la bassissima umidità relativa. Clima però prettamente invernale, con temperature sotto la media del periodo a partire da sabato.