Dopo una notte di vento fortissimo a Milano: ecco il meteo per il weekend

La notte di sabato per Milano è stata la notte del vento fortissimo, con raffiche fino ad 80 chilometri. Una tempesta di vento che non ha provocato particolari danni, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco nella mattinata.

Il meteo per il weekend, come spiegano gli esperti di 3bMeteo, vedrà un drastico calo delle temperature, anche grazie ai venti di Föhn. Non cambierà lo scenario meteo, caratterizzato da bel tempo, tanto sole e cieli tersi complice la bassissima umidità relativa. Clima però prettamente invernale, con temperature sotto la media del periodo a partire da sabato. Nella prossima settimana si apriranno scenari più instabili, con l'arrivo di qualche perturbazione atlantica.

Le previsioni meteo per sabato 25 novembre

A Milano sabato 25 novembre ci sarà bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1176m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord.

"Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico - spiegano gli esperti - su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Ampi rasserenamenti dal pomeriggio; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Ampi rasserenamenti nel pomeriggio. Deboli nevicate in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 900 metri".