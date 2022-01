Raffiche di vento fino a 50 km/h in arrivo, scatta l'allerta meteo a Milano

Maltempo a Milano. Dalle 12 di mercoledì 5 gennaio sarà in vigore un'allerta meteo diramata dalla protezione civile di regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per vento forte. Secondo i meteorologi il vento soffierà con raffiche fino a 50 chilometri orari.

Dal pomeriggio di domani "sono previsti venti da Nord ed in rinforzo a tutte le quote soprattutto sui settori occidentali, Garda e Retiche di confine: sulla pianura le velocita? medie orarie potranno attestarsi attorno ai 50 km/h, mentre sulle zone montane tra 700 e 1500 metri le velocita? medie e le raffiche saranno comprese tra i 40 ed i 90 km/h", hanno scritto gli esperti del centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia in una nota.

Tutti i fenomeni si attenueranno a partire dalle prime ore della mattinata di giovedi? 6 gennaio, giorno dell'epifania.