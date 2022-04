Allerta vento forte a Milano: raffiche di Föhn fino a 80 km/h

Allerta meteo gialla per vento forte. È l'avviso, per rischio moderato, che la protezione civile ha lanciato a causa delle raffiche attese sabato 9 aprile, dalle 6 del mattino. Monitorato, per lo stesso motivo, anche il nodo idraulico di Milano.

A far scattare l'allerta del centro funzionale monitoraggio rischi regionale sono state le previsioni di föhn, vento proveniente da nord, che soffierà progressivamente in modo sempre più intenso. Al mattino dovrebbe investire Alpi e Prealpi, per poi arrivare nella pianura occidentale entro la prima parte della giornata, con raffiche fino a 70-80 chilometri orari. In serata, poi, dovrebbe attenuarsi.



Non sono previste chiusure ma ai cittadini, come sempre in queste occasioni, il Comune raccomanda di fare attenzione, evitando di rimanere sotto gli alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri) e le impalcature dei cantieri, dehor e tende, di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutto ciò che può essere spostato dal vento. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.