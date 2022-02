Il vento torna a spaventare Milano: raffiche fino a 70 chilometri orari (con 18 gradi)

Raffiche molto violente e un'altra giornata di allerta. Domani, lunedì 21 febbraio, Milano potrebbe trovarsi a fare nuovamente i conti con il vento forte, che già lo scorso 7 febbraio aveva causato danni e disagi in tutta la città, "strappando" via parte della copertura della stazione centrale e sradicando alberi in ogni quartiere del capoluogo.

La settimana, infatti, inizierà con delle condizioni meteo che favoriranno la creazione di raffiche molto violente, anche se fortunatamente non paragonabili ad "Eunice", la tempesta che sta seminando morte e distruzione nell'Europa del nord. "Una perturbazione in arrivo dal Nord Europa impatterà sull'arco alpino e poi lo valicherà entro sera. Se dal punto di vista delle precipitazioni non porterà nulla o quasi su Milano, sarà il vento la caratteristica principale", spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.

Sul capoluogo meneghino sono attese raffiche anche di oltre 50-60 chilometri orari - con punte fino ai 70 -, "soprattutto dal tardo pomeriggio e in serata e poi anche la notte su martedì". I venti non raggiungeranno i 100 chilometri superati proprio il 7 febbraio, ma - ipotizza l'esperto - le raffiche saranno comunque "intense e potrebbero arrecare qualche danno o disagio. Si tratta di vento di foehn, quindi da Nord Nordovest, secco e caldo - conclude il meteorologo -. Un vento che porterà temperature anche fin verso i 16-18°C a Milano, quindi pienamente primaverili". Martedì, dopo una mattinata con ancora qualche raffica intensa, il vento dovrebbe poi attenuarsi nel corso della giornata.